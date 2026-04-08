ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları: 40 günde neler yaşandı?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının 40'ıncı gününde ateşkes ilan edildi.

2 hafta sürecek ateşkes süresince ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırıları durduracak, İran ise Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine açacak.

Geri kalan 40 günde ise iz bırakan ve bölgedeki siyaseti değiştiren çok sayıda gelişme yaşandı.

28 ŞUBAT SALDIRILARI VE HAMANEY'İN ÖLDÜRÜLMESİ

İsrail ve ABD'nin İran'a ilk saldırıları 28 Şubat'ta başladı. ABD ve İsrail'in saldırılarında İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürüldü. İran, misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD üslerine saldırdı ve Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapattı.

ÇOĞU İLKOKUL ÇOCUĞU 175 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıların yine ilk günü ABD ve İsrail, İran'ın güneyindeki Minab kentinde bir kız okuluna düzenlenen saldırıda çoğu çocuk olmak üzere 175 kişi öldürüldü. New York Times’ın araştırmasına göre katliamın gerçekleştiği bölgeyi saldırı anında bombalayan taraf ABD’ydi.

1 Mart'ta İran'ın Kuveyt'in Şuayba Limanı'nda düzenlediği saldırıda altı Amerikan askeri öldürüldü. New York Times'a konuşan Trump, İran'da yeni bir hükümetin nasıl şekilleneceği ve çatışmanın geleceği konusunda yaptığı açıklamada savaşın '4-5 hafta süreceğini' söyledi.

İRAN'IN YENİ DİNÎ LİDERİ BELLİ OLDU

8 Mart'ta İran'ın yeni dini lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney oldu. İran'ın yeni liderini 'kendisinin belirleyeceğini' öne süren Trump, Hamaney için "Benim için kabul edilemez" demişti.

PETROL FİYATLARI UÇTU

İran, dünya petrol ve doğalgaz arzının önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı ve çevresinde saldırılarını yoğunlaştırdı ve az üç gemiyi hedef aldı. Tayland’a ait bir kuru yük gemisine saldırı düzenledi. Saldırılar petrol fiyatlarını hızla yükseltti. Trump yönetimi küresel piyasaları yatıştırmak için harekete geçti.

13 Mart'ta ABD ordusu, İran’ın ana petrol ihracat merkezi olan Hark Adası’na bir hava saldırısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, saldırının askeri altyapıyı hedef aldığını söyledi.

LARİCANİ ÖLDÜRÜLDÜ

İran'ın önde gelen siyasî figürlerinden ve adı dinî liderlik için de geçen Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani ile Devrim Muhafızları’na bağlı milis güç Besic’in komutanı Gulamrıza Süleymani 17 Mart'ta öldürüldü.

13 ABD ASKERİ YARALANDI

İran’ın düzenlediği bir saldırı sonucu, Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’nde 12 ABD askeri yaralandı. Bu olay, savaşın başlangıcından bu yana ABD hava savunmasındaki en ciddi ihlallerden biri oldu.

HUSİLER İSRAİL'E SALDIRDI

28 Mart'ta Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail’e yönelik füze saldırıları düzenlediklerini açıkladı. Böylece ilk kez savaşa İran dışında ve İran'ın desteklediği bir güç İsrail'e saldırı düzenledi.

İRAN, ABD UÇAĞI DÜŞÜRDÜ

3 Nisan'da İran, ABD'ye ait bir savaş uçağını düşürdü. Böylece ABD, 23 yıl sonra ilk kez bir savaşta uçak kaybı yaşadı.

TRUMP'TAN 'BİR MEDENİYET YOK OLACAK' TEHDİDİ

İran'a Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine açmak için 7 Nisan'a kadar süre tanıdığını belirten Trump, planladığı saldırıdan yaklaşık 20 saat önce truth social hesabından yaptığı açıklamada “Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak” sözleriyle İran'ı bir kez daha tehdit etti.

Tüm dünya İran'da neler olacağını beklerken Pakistan'ın arabuluculuğunda hazırlanan ateşkes planı üzerinde mutabakat sağlandı ve İran'a yönelik saldırılar durduruldu.