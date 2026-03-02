ABD ve İsrail'in okul saldırısının fotoğrafı: 160'tan fazla çocuğun mezarı böyle görüntülendi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından ABD ve İsrail'in İran'daki bir okula yönelik saldırısında ölen çocuklar için kazılan mezarların görselini paylaştı.

Erakçi, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Şunlar, ABD-İsrail’in bir ilkokula düzenlediği bombardımanda öldürülen 160’tan fazla masum küçük kız çocuğu için kazılan mezarlar. Cesetleri paramparça edildi. Bay Trump’ın vaat ettiği “kurtuluş” gerçekte işte böyle görünüyor. Gazze’den Minab’a, masumlar soğukkanlılıkla katlediliyor."

These are graves being dug for more than 160 innocent young girls who were killed in the US-Israeli bombing of a primary school. Their bodies were torn to shreds.



This is how "rescue" promised by Mr. Trump looks in reality.



From Gaza to Minab, innocents murdered in cold blood. pic.twitter.com/cRdJ3BELOn — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 2, 2026

NE OLMUŞTU?

28 Şubat'ta ABD ile İsrail'in İran'a yönelik ilk saldırılarında İran'ın güneyindeki Minab'da bulunan kız okuluna füze isabet etmişti. ABD ile İsrail'in bu saldırısında 160'tan fazla çocuk ölmüştü.