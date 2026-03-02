Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD ve İsrail'in okul saldırısının fotoğrafı: 160'tan fazla çocuğun mezarı böyle görüntülendi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından ABD ve İsrail'in İran'daki bir okula yönelik saldırısında ölen çocuklar için kazılan mezarların görselini paylaştı.

Dünya
  • 02.03.2026 22:36
  • Giriş: 02.03.2026 22:36
  • Güncelleme: 02.03.2026 22:39
Kaynak: Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in okul saldırısının fotoğrafı: 160'tan fazla çocuğun mezarı böyle görüntülendi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından ABD ve İsrail'in İran'daki bir okula yönelik saldırısında ölen çocuklar için kazılan mezarların görselini paylaştı.

Erakçi, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Şunlar, ABD-İsrail’in bir ilkokula düzenlediği bombardımanda öldürülen 160’tan fazla masum küçük kız çocuğu için kazılan mezarlar. Cesetleri paramparça edildi. Bay Trump’ın vaat ettiği “kurtuluş” gerçekte işte böyle görünüyor. Gazze’den Minab’a, masumlar soğukkanlılıkla katlediliyor."

BirGün'e Abone Ol