ABD ve İsrail, İran'a yeniden saldıracak iddiası: Netanyahu, Trump ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ziyaretinin ardından İran'a saldırıları yeniden başlatma olasılığı gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde Axios haber platformuna konuşan adı açıklanmayan İsrailli yetkili, Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatma kararı alması halinde bunun İsrail ordusuyla koordineli gerçekleştirileceğini belirtti.

İsrailli yetkili, Trump'ın hafta sonu söz konusu kararı alabileceğini, İsrail yönetimi ve ordusunun yüksek alarm durumunda olacağını öne sürdü.

İran'a saldırıların yeniden başlayacağı konuşulurken İsrail'de dikkati çeken bir toplantı gerçekleştirilecek.

NETANYAHU GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLUYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu akşam daraltılmış kabine ile güvenlik istişare toplantısı yapacağı bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Başbakan Netanyahu'nun akşam yerel saatle 18.00'de yapacağı güvenlik toplantısında, İran’a muhtemel yeni saldırılar için yürütülen hazırlıkların ele alınmasının beklendiği aktarıldı.

Haberde, toplantıya kimlerin katılacağına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

NETANYAHU, TRUMP'LA GÖRÜŞECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran konusunda her türlü senaryoya hazırlık yaptıklarını belirterek, bugün ABD Başkanı Donald Trump'la görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Netanyahu hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, "İran konusunda gözlerimiz açık. Bugün birkaç günde bir yaptığım gibi dostum Trump ile görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

Trump'la konuşmasında Çin ziyaretine ilişkin izlenimleri dahil pek çok konuya değineceklerini söyleyen Netanyahu, İran'a düzenleyecekleri muhtemel saldırılara atfen, "Birçok olasılık var. Her senaryoya hazırlıklıyız" dedi.

Netanyahu konuşmasında, Hizbullah'ın fiberoptik insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılara da değinerek "Bugün, fiberoptik İHA'ları etkisiz hale getirme zorluğuyla karşı karşıyayız. Bu özel bir tehdit türü." ifadelerini kullandı.

HAMANEY'İN DANIŞMANINDAN UYARI

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a yönelik tehdit söylemlerine ilişkin, "İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır" dedi.

Velayeti, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Çin ziyaretinden "eli boş döndüğünü" söyledi.

Velayeti, "Tel Aviv'in kışkırtmasıyla şiddetlenen Trump'ın tehditleri stratejik bir tuzağa girmektir" ifadelerini kullandı.

ABD'de İran konusunda bazı hesap hataları yapıldığını öne süren Velayeti, şunları kaydetti: "Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaretinin açığa çıkmasıyla birlikte Abu Dabi'nin çaresizliği ve öfkesi ile Pentagon'un veri uydurmaları Washington'daki hesap krizini göstermektedir."

İran’a yönelik olası bir saldırı durumunda ABD'nin Batı Asya'daki itibarını tamamen yitireceğini söyleyen Velayeti, "İsrail'in ipiyle bu kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail'in "gelecek hafta gibi erken bir tarihte" İran'a yeni saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.

Trump'ın Çin ziyaretinin ardından İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin karar verebileceğini aktaran İsrail basını, Tel Aviv yönetimi ve ordu komuta kademesinin hafta sonu yüksek alarm durumunda olacağını yazmıştı.