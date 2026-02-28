ABD ve İsrail, İran'ı vurdu: İran, karşı saldırıya geçti

İsrail, uzun süredir ABD'nin saldırı tehdidi altındaki İran'ı vurdu. İran'a yönelik saldırıları "önleyici" olarak nitelendiren Tel Aviv yönetimi, Tahran'da İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in ofisinin yakınlarını bombaladı. İlerleyen saatlerde İsrail, İran’dan füze saldırısı tespit edildiğini bildirdi.

İran yerel haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre başkentte, biri Tahran Üniversitesi'nin bulunduğu sokakta olmak üzere 3 saldırı gerçekleştiği bildirildi.

İsrail basını, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığı iddia ederken AP'nin aktardığına göre patlama Hamaney'in çalışma ofisinin yakınında meydana geldi.

Reuters'ın haberine göre ise Hamaney, "güvenli bir bölgeye" sevk edildi. İsrail'deki bütün uçuşlar askıya alındı.

AP'nin haberine göre ABD'li bir yetkiliye göre saldırıya ABD de katılıyor ancak katılımının kapsamı henüz belli değil.

"ABD İLE KOORDİNELİ"

Öte yandan İsrailli yetkililer, saldırının ABD ile birlikte planlandığını belirterek "ABD ile koordineli bir şekilde operasyonu yürütüyoruz. Operasyon aylar önce planlandı ve saldırı tarihi haftalar önce belliydi" açıklamasını yaptı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da İran’a karşı saldırıları "önleyici saldırı" olarak nitelendirdi.

Bakan Katz, yaptığı açıklamada, “ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini” belirtti. Katz, "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı" dedi.

İSRAİL'DE HALK SIĞINAKLARA YÖNLENDİRİLDİ

Öte yandan İsrail ordusu ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.

Saat 08.14 itibarıyla İsrail genelinde sirenler çalarken tüm cep telefonlarına uyarı alarmı gönderildi.

ÇOK SAYIDA ŞEHİR HEDEF ALINDI

İran basınına göre, İsrail saldırılarında başkent Tahran’ın yanısıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirleri hedef alındı.

TAHRAN'DA HASTANELER ALARM DURUMUNA GEÇTİ İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanipur, başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulmasının ardından hastanelerin alarm durumuna geçtiğini belirtti. İran resmi ajanı IRNA'ya konuşan Kermanipur konuya ilişkin bilgi verdi. Kermanipur, "Patlama seslerinin duyulmasının ardından ambulanslar Tahran’ın merkezi bölgelerine sevk edildi ve hastaneler hazır bekletiliyor. Hastaneler alarm durumuna geçirildi" dedi. İranlı yetkili olası yaralı sayısı ve bölgelerin netleşmesinin ardından konuya dair bilgi vereceklerini kaydetti.



İran'da, okullar ikinci duyuruya kadar tatil edildi.

İRAN: MİSİLLEME YAPACAĞIZ

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, savaşı başlatan tarafın kendileri olmadığını ancak bitirmenin de karşı tarafın elinde olmayacağını belirtti.

Azizi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını kaydetti.

İran'dan savaşa ilişkin yapılan ilk resmi açıklamada Azizi, "Daha önce uyarmıştık, siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak" ifadelerini kullandı.

TRUMP: BÜYÜK BİR OPERASYON BAŞLATTIK

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların ardından yaptığı ilk açıklamada, "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık" ifadelerini kullanarak İran'ın uzun süredir nükleer müzakerelerle ilgili bütün fırsatları reddettiğini ve daha fazla sabredemediklerini söyledi.

Associated Press'e (AP) konuşan ve operasyondan haberdar olan Amerikalı yetkili, ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katıldığını belirtti.

ABD'li yetkililer, ayrıca İran'a bugün başlayan saldırıların geçen haziranda İran'ın nükleer tesislerine yönelik ABD saldırılarından çok daha kapsamlı olacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

İSRAİL: İRAN MİSİLLEME YAPTI

İsrail ordusundan Türkiye saatiyle 11.15'te yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'e karşı misilleme saldırılarında bulunduğu belirtildi.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran misillemesini engellemek için devrede olduğu bildirildi.

İran’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde alarmların çaldığı belirtildi.

İsrail halkından resmi duyurulara uyması ve uyarı alınması halinde derhal sığınak veya korunaklı alanlara girilmesi ve ikinci bir duyuruya kadar bu alanlarda kalınması istendi.