"ABD ve İsrail, İran’a saldırıları yeniden başlatabilir" iddiası

ABD Savunma Bakanlığı’nın İran’a yönelik olası yeni saldırılar için planlama yaptığı iddia edildi. New York Times’a konuşan yetkililer, Washington ve Tel Aviv’in saldırı seçeneğini yeniden değerlendirdiğini ileri sürdü.

Dünya
  • 18.05.2026 17:29
  • Güncelleme: 18.05.2026 17:32
Kaynak: AA
Fotoğraf: DepoPhotos

ABD ve İsrail'in, İran'a saldırıların en erken bu hafta içinde olmak üzere yeniden başlatılması ihtimaline yönelik yoğun hazırlık içinde olduğu iddia edildi.

The New York Times gazetesinin ismi paylaşılmayan iki Ortadoğu yetkilisine dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılara yeniden başlama olasılığını ele aldığı öne sürüldü.

Haberde, ABD Savunma Bakanlığının, İran'a yönelik saldırıların "gelecek günlerde yeniden başlayabileceği ihtimaline yönelik planlamalar yaptığı" savunuldu.

İsmi açıklanmayan iki Orta Doğu yetkilisinin görüşlerine yer verilen haberde, "ABD ile İsrail'in, İran'a karşı saldırıların en erken bu hafta yeniden başlaması ihtimaline yönelik yoğun hazırlık yaptığı" iddia edildi.

Haberde ayrıca, askeri analistlerin, ABD ve İsrail'in İran'a yeniden havadan saldırmasının bu ülkeyi ABD taleplerini kabul etmeye zorlamasının olası olmadığı değerlendirmesine yer verildi.

