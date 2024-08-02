ABD ve İsrail savunma bakanları, ABD güçlerinin Ortadoğu'da yeniden konuşlandırılmasını görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüşerek, Ortadoğu'daki ABD güçleriyle ilgili "gelecekteki savunma gücü duruşunda değişiklikler" dahil İsrail'in güvenliği için alınan önlemleri konuştu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant telefonda görüştü. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında görüşme hakkında bilgi verdi.

Singh, Bakan Austin'in, bu sabah İsrail Savunma Bakanı Gallant ile telefonda "İran, ortakları ve vekillerinin oluşturduğu istikrarsızlaştırıcı tehditler hakkında" konuştuğunu söyledi.

Austin'in, Gallant'a "İsrail'in güvenliğine yönelik sarsılmaz desteğini yinelediğini" aktaran Singh, ayrıca Pentagon'un İsrail'in savunmasını desteklemek için devam eden ve "gelecekteki savunma gücü duruşu değişikliklerini" de içeren ek önlemler hakkında Gallant'ı bilgilendirdiğini kaydetti.

Singh, Austin'in, Gallant'a bölgede gerginliğin daha fazla tırmanmasının "kaçınılmaz olmadığını" ve bölgedeki tüm ülkelerin, tam ateşkes ve rehine serbest bırakma anlaşması da dahil olmak üzere gerginliklerin azaltılmasından faydalanacağını vurguladığını aktardı.

"BU İSRAİL'E BİR TÜR ÖDÜL ANLAMINA GELMİYOR MU"

Bir gazetecinin, "Bu şekilde İsrail'in savunmasının güçlendirilmesi, ABD'nin devam ettirmek istediği ateşkes anlaşması sürecini istikrarsızlaştırmak için İsrail'e bir tür ödül anlamına gelmiyor mu?" sorusunu yanıtlayan Singh, "Hayır, İsrail'in savunması için yeteneklerimizi güçlendiriyoruz ve doğası gereği bu savunma amaçlı." dedi.

Singh, Bakan Austin'in, ABD kuvvetleri için güvenliği güçlendirmek, İsrail'in savunmasına yüksek destek sağlamak ve ABD'nin bölgede gelişen krize yanıt vermeye hazır olduğundan emin olmak için bölge çapında kuvvetlerin duruşunu yeniden yönlendireceğini belirtti.

Bölgeye hangi askeri varlıkların ne zaman sevk edilerek konuşlandırılacağı konusunda detay vermeyen Singh, "Bu, Bakan Austin'in karar vereceği bir şey" diye konuştu.

New York Times (NYT) gazetesi, ABD askeri yetkililerine dayanarak, bu sabah, İran ve vekillerinin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına karşılık, İsrail'e saldırı düzenleme tehditlerine yanıt olarak, ABD'nin Orta Doğu'ya ilave savaş uçakları göndermeye hazırlandığını yazmıştı.