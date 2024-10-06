ABD ve İsrail savunma bakanları, Pentagon'da bir araya gelecek
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı 9 Ekim'de ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) ağırlayacağı bildirildi.
Kaynak: AA
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı 9 Ekim'de ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) ağırlayacağı bildirildi.
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşıma göre Gallant, 9 Ekim'de ABD'ye resmi bir ziyarette bulunacak.
Austin, Gallant'ı Pentagon'da ağırlayacak. İkili, Ortadoğu'daki gelişmeleri ele alacak.