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ABD ve İsrail savunma bakanları, Pentagon'da bir araya gelecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı 9 Ekim'de ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) ağırlayacağı bildirildi.

Dünya
  • 06.10.2024 21:43
  • Giriş: 06.10.2024 21:43
  • Güncelleme: 06.10.2024 21:44
Kaynak: AA
ABD ve İsrail savunma bakanları, Pentagon'da bir araya gelecek
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı 9 Ekim'de ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) ağırlayacağı bildirildi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşıma göre Gallant, 9 Ekim'de ABD'ye resmi bir ziyarette bulunacak.

Austin, Gallant'ı Pentagon'da ağırlayacak. İkili, Ortadoğu'daki gelişmeleri ele alacak.

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