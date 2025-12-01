ABD ve Şam hükümeti, IŞİD'e operasyon düzenledi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile geçici Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güçlerin, 24–27 Kasım tarihleri arasında Suriye’nin güneyinde düzenlenen ortak operasyonlarda IŞİD'e ait 15’ten fazla silah deposunu tespit ederek imha ettiği bildirildi.

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyonların Suriye İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm halinde yürütüldüğü ve bölgede IŞİD'in yeniden yapılanma girişimlerine karşı önemli bir adım atıldığı belirtildi.

Operasyon kapsamında, havan ve roket mühimmatları, çeşitli çaplarda silahlar, makineli tüfekler, tanksavar mayınları ile patlayıcı düzenek yapımında kullanılan malzemelerin imha edildiği bildirildi.

CENTCOM Komutanı Brad Cooper, yapılan operasyonların IŞİD'in bölgede yeniden güç kazanmasını engellemeyi amaçladığını ifade ederek, "Bu başarılı operasyon, örgütün saldırı kapasitesini daha da zayıflatmıştır. DEAŞ’ın ABD ve müttefiklerine yönelik tehdit oluşturacak düzeye ulaşmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

ABD’nin Suriye Büyükelçiliği, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Suriye’nin IŞİD Karşıtı Koalisyon'a katıldığını duyurmuştu.

Geçici Suriye hükümeti, IŞİD'e karşı uluslararası koalisyona katılan 90. ortak olmuştu.