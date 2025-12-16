ABD ve Şam’dan IŞİD’e karşı ortak operasyon

Suriye’de ABD güçlerine yönelik düzenlenen ve iki ABD askeri ile bir sivil tercümanın hayatını kaybettiği saldırının hemen ardından, Suriye güvenlik güçleri ve ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon, IŞİD’in uyuyan hücrelerine karşı ortak bir operasyon başlattı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, pazar günü başlatılan operasyonun ABD liderliğindeki koalisyon güçleriyle tam koordinasyon içinde yürütüldüğünü duyurdu. Bakanlık yetkilileri, Suriye çölünde yoğunlaşan güvenlik harekâtı kapsamında, Humus iline bağlı Tedmür bölgesinde saldırıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen üç kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Cumartesi günü gerçekleşen ve Şam yönetiminin "terör saldırısı" olarak nitelendirdiği olayda iki Amerikan askeri ve bir tercüman yaşamını yitirmişti. Washington yönetimi saldırının bir IŞİD mensubu tarafından gerçekleştirildiğini ve saldırganın öldürüldüğünü açıklarken, Suriye makamları failin güvenlik güçleri içinde yer alan ancak "aşırılık yanlısı" fikirleri nedeniyle görevden uzaklaştırılma kararı alınmış bir personel olduğunu belirtti.

AFP’ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Suriyeli bir güvenlik yetkilisi, saldırganın 10 aydan uzun süredir güvenlik güçleri bünyesinde bulunduğunu ve Tedmür’e transfer edilmeden önce farklı şehirlerde görev yaptığını kaydetti. Soruşturma kapsamında saldırı sonrasında 11 kamu güvenliği personelinin tutuklandığı öğrenildi.

‘ABD ASKERİ KALACAK’

ABD Başkanı Donald Trump saldırının IŞİD tarafından yapıldığını teyit ederek, Şam yönetiminin ABD ile "omuz omuza savaştığını" vurguladı. Trump, saldırıya karşı "çok sert bir misilleme yapacaklarını" söylemişti. ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, saldırıyı “korkakça bir pusu” olarak nitelendirerek, ABD’nin bölgedeki askeri varlığının devam edeceğini vurgulamıştı.

Barrack, "Amerikalılara yönelik her türlü saldırı, hızlı ve amansız bir adaletle karşılık bulacaktır" demişti.