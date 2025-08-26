ABD ve SDG heyeti Ürdün'de görüştü

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, Ürdün’ün başkenti Amman’da ABD’li bir heyetle görüştü.

Heyette, Demokrat Parti’den Senato Dış İlişkiler Komitesi kıdemli üyesi Jeanne Shaheen, Cumhuriyetçi Parti’den Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson ve Washington’un Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack yer aldı.

Görüşmede, HTŞ yönetimi ile SDG arasındaki 10 Mart Anlaşması’nın uygulanmasında kaydedilen ilerlemeler değerlendirildi.

SDG temsilcilerinin resmi hesaplarından yapılan açıklamaya göre toplantıda, Mazlum Abdi ile Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) lideri ve Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Colani arasında 10 Mart’ta imzalanan anlaşmanın hayata geçirilmesi ele alındı. ABD Senatörü Jeanne Shaheen, görüşmede Washington’un SDG’ye desteğini yineledi ve örgütün bölgedeki stratejik konumuna vurgu yaptı.

ABD HEYETİ COLANİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

ABD heyeti, bir gün önce Şam’da HTŞ lideri Colani ile de temaslarda bulunmuştu. Bu görüşmeye dair yapılan açıklamada, Senatör Shaheen’in, Suriye’nin geleceğinde tüm etnik ve dini grupların haklarının korunmasının ve kapsayıcı bir yönetim yapısının önemine dikkat çektiği ifade edildi.