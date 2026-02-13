ABD ve Suudiler petrol arayacak

Suudi Arabistan ve ABD merkezli enerji şirketleri, emperyalist paylaşımın sürdüğü Suriye’nin kuzeydoğusunda petrol ve doğalgaz arama ile enerji üretimi faaliyetleri yürütmek üzere dev bir konsorsiyum kurmaya hazırlanıyor. Reuters’in özel haberine göre konu hakkında doğrudan bilgi sahibi kaynaklar; Baker Hughes, Hunt Energy ve Argent LNG firmalarının, bölgedeki yaklaşık 4-5 arama bloğunu kapsayacak proje için Suudi enerji devi TAQA ile ortaklık yapmayı planladığını belirtti.

Reuters daha önce Suudi firması Acwa’nın da projeye dahil olacağını bildirmişti. Ancak konuya yakın bir kaynak, Acwa temsilcilerinin projenin tartışıldığı toplantılara katılmasına rağmen doğrudan ortaklık planlamadıklarını belirtti.

Acwa’dan yapılan açıklamada, "Suriye’de kısa süre önce duyurduğumuz Ortak Geliştirme Anlaşması, yalnızca su arıtma ve su iletimi çalışmalarını kapsamaktadır" denildi.

Suriye’nin geleneksel petrol üretim merkezi olan doğu bölgesi, yakın zamana kadar Kürtlerin öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’nin (SDG) kontrolündeydi. SDG, geçen ay hükümet güçlerinin ilerleyişinin ardından devlet yapısına entegre olmayı içeren bir anlaşmayı imzalamıştı.

Şara hükümetinin kilit destekçilerinden olan Suudi Arabistan, geçen hafta sonu Suriye’nin ulaşım, altyapı ve telekomünikasyon sektörlerine milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu.

Ayrıca geçen hafta ABD’li enerji devi Chevron, Suriye kıyılarında doğalgaz araması yapmak için Katarlı UCC Holding ile bir ön anlaşma imzalamıştı.