ABD ve Ukrayna arasındaki görüşmeler Suudi Arabistan’da başladı

ABD ve Ukrayna heyetleri, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya geldi. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "Riyad’da ABD ekibiyle görüşmelere başladık" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin barış ve güvenliği güçlendirme yönündeki talimatlarını uyguladıklarını aktaran Umerov, "Gündemimizde enerji tesislerinin ve kritik altyapının korunmasına yönelik öneriler yer alıyor. Bugün bir dizi karmaşık teknik konu üzerinde çalışıyoruz. Heyetimizde enerji uzmanlarının yanı sıra deniz ve hava unsurlarından askeri temsilciler de yer alıyor" dedi.

ABD ve Ukrayna heyetleri en son 11 Mart’ta Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bir araya gelmiş, görüşme 9 saat sürmüştü. ABD heyeti yarın ise Rus heyeti ile bir araya gelecek.