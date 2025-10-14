ABD, Venezuela açıklarında bir tekneyi vurdu: 6 kişi öldü

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından, "istihbarat raporlarına göre uyuşturucu taşıdığı" belirtilen bir tekneye saldırı düzenlendiğini duyurdu.

"Başkomutan" olarak saldırının emrini verdiğini ifade eden Trump, istihbarat verilerinin, söz konusu teknenin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını, yasadışı "narkoteröristler" ile bağlantılı olduğunu ve örgütün kullandığı bilinen bir güzergahta ilerlediğini doğruladığını savundu.

6 KİŞİ ÖLDÜ

Saldırının uluslararası sularda düzenlendiğini belirten Trump, teknedeki 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, ABD askerlerinin ise zarar görmediğini kaydetti.

Trump, paylaştığı 33 saniyelik videoda, hızla seyreden bir tekneden, yapılan saldırı sonucunda alevler yükseldiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine, Venezuela açıklarına bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan bir deniz gücü gönderilmiş, ABD Savunma Bakanı -Trump'ın deyimiyle Savaş Bakanı- Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.