ABD, Venezuela'da nüfuz arayışında: Büyükelçiliğin yeniden açılması gündemde

ABD Dışişleri Bakanlığından bir heyet, Venezuela'da 2019'da kapatılan büyükelçiliğin yeniden açılma olasılığını değerlendirmek üzere başkent Caracas'a ziyarette bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diplomatik personel ve güvenlik personelinden oluşan bir heyetin bugün Caracas'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Sözcü, heyetin, ABD'nin Caracas Büyükelçiliğinin yeniden açılma ihtimalini değerlendirdiğini belirtti.

ABD'nin Bogota Büyükelçiliği geçici maslahatgüzarı John McNamara'nın da heyette bulunduğunu belirten sözcü, operasyonların aşamalı olarak yeniden başlamasına ilişkin ilk değerlendirmenin yapıldığını ifade etti.

"HAZIRLIKLAR YAPILIYOR"

Bakanlıktan üst düzey bir yetkili de 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Caracas'taki büyükelçiliğin yeniden açılması için "hazırlıkların yapıldığını" ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yöndeki kararının beklendiğini söylemişti.

Trump ise 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin yeniden açılıp açılmayacağı sorusuna "Bunu düşünüyoruz" yanıtını vermişti.

ABD, askeri saldırıyla kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2018'deki seçimlerde yeniden başa gelmesinin "gayrimeşru" olduğunu iddia etmiş ve 2019 itibarıyla Caracas'taki büyükelçiliğini kapatmıştı.

ABD'nin Venezuela ile ilişkileri o zamandan bu yana Kolombiya'daki büyükelçilik aracılığıyla yürütülüyor.