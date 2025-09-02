ABD, Venezuela'dan hareket eden bir tekneyi uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla vurdu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ordusunun Karayipler'de Venezuela'dan yola çıkan uyuşturucu taşıyan bir tekneyi vurduğunu açıkladı.

Rubio, "ABD Başkanı Donald Trump’ın az önce duyurduğu üzere, bugün ABD ordusu, Venezuela'dan ayrılan ve terörist örgüt olarak tanımlanan bir uyuşturucu karteli tarafından kullanılan uyuşturucu taşıyan bir tekneye Karayipler'in güneyinde ölümcül bir saldırı düzenledi" dedi.

ABD, geçtiğimiz günlerde "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacı"yla olduğunu öne sürerek Venezuela açıklarına bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubu göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığı yapan "Cartel de los Soles" adlı kartelin liderliğini yaptığını öne süren ABD, Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükseltmişti.

ABD Hazine Bakanlığı, 25 Temmuz’da Cartel de los Soles’i, 'Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist' listesine almıştı.