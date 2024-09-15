ABD, Venezuela lideri Maduro'yu "iktidardan düşürme planına CIA'in dahli" iddiasını reddetti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello'nun, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "iktidardan düşürme planını" ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) yürüttüğü iddiasını yalanladı.

CBS News'ün haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, konuya ilişkin açıklama yaptı.

ABD hükümetinin, 3 vatandaşının Venezuela'da tutuklandığına dair "doğrulanmayan raporlardan" haberdar olduğunu belirten Sözcü, Venezuela İçişleri Bakanı Cabello'nun, "CIA'in, Maduro'yu iktidardan düşürme planını yürüttüğü" iddiasına da değindi.

Sözcü, "Maduro'yu iktidardan düşürmeye yönelik bir plana ABD'nin dahil olduğuna dair iddialar, kesinlikle asılsızdır. ABD, Venezuela'daki siyasi krizin demokratik çözümünü desteklemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.