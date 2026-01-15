ABD, Venezuela petrolünün satışına resmen başladı.

Giriş / Abone Ol
ABD, hava saldırılarıyla eş zamanlı Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu alıkoyduğu Venezuela'da petrolün ilk satışının yapmaya başladı. Petrolün ilk satışından elde edilen paranın ise Katar'da banka hesaplarında tutulduğu açıklandı.

Güncel
  • 15.01.2026 10:13
  • Giriş: 15.01.2026 10:13
  • Güncelleme: 15.01.2026 10:33
Kaynak: DHA-AA
Fotoğraf: AA / Arşiv

ABD yönetimi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu alıkoyduğu Venezuela'da petrole ilişkin ilk adımı attı. Hükümet, Venezuela'dan elde edilen petrolün ilk satışını 500 milyon dolar bedelle gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yetkililer, yakın zamanda yeni satışların yapılacağını belirterek, satıştan elde edilen gelirlerin, ABD hükümeti tarafından kontrol edilen ve ‘tarafsız bir bölge’ olarak nitelendirilen Katar'daki banka hesaplarında tutulduğunu açıkladı.

TRUMP, ŞİRKETLERLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarının ardından 9 Ocak'ta Beyaz Saray'da ABD'li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Trump, Venezuela'nın petrol endüstrisinin yeniden inşası ve üretimin artırılmasını ele alacaklarını duyurmuştu.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

