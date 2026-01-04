ABD Venezuela’ya saldırdı, Maduro’yu ülkeden kaçırdı: Emperyalist haydutluk

ABD emperyalizmi Karayipler’de aylardır tırmandırdığı askeri gerilimi Venezuela’ya açıktan ilan ettiği savaşla yeni bir boyuta taşıdı. ABD birlikleri dün sabah erken saatlerde Venezuela’nın başkenti Karakas’ta askeri karargâhları vurdu.

Venezuela Hava Kuvvetleri üssünün bulunduğu La Carlota bölgesine yönelik hava saldırılarında La Carlota askeri havaalanı ve Fuerte Tiuna ana askeri üssü de dahil olmak üzere birkaç tesise bomba yağdırıldı. Venezuela hükümetinden yapılan ilk açıklamada ABD’nin hedefinin "Venezuela petrolü ve mineralleri" olduğu belirtildi. Saldırılar üzerine ülkede olağanüstü hâl (OHAL) ilan edildi.

Saldırıların ardından açıklama yapan ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Maduro ile eşi Cilia Flores’in evlerinden alınarak ülke dışına kaçırıldıklarını duyurdu.Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro’ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD Kolluk Kuvvetleri ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir" dedi.

SALDIRI ÇİN HEYETİ İLE GÖRÜŞME SONRASI GELDİ

Saldırılarda kendi konut da hedef alınan Venezuela Savunma Bakanı Padrino Lopez, Venezuela’nın yabancı askeri varlığa karşı direneceğini açıkladı.

ABD’nin saldırısından yalnızca birkaç saat önce Maduro, Miraflores Sarayı’nda Çin heyetini kabul etmişti. Venezuela devlet kanalı tarafından yayınlanan görüşmede ekonomik ve siyasi ittifakı ele alan 600’den fazla ikili anlaşma gözden geçirildi. Çin’in Latin Amerika ve Karayipler Özel Temsilcisi Qiu Xiaoqi ile görüşen Maduro, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e "Büyük bir kardeş ve dünya lideri olarak verdiği güçlü mesaj için" teşekkür etmişti. Özel Elçi Qiu ise Çin ve Venezuela’nın “sarsılmaz stratejik ortaklar” olduğunu ifade etmiş ve ABD’nin ülkeye uyguladığı ablukaya tepki göstermişti.

TRUMP KÜSTAHLIĞI: DAHA YÖNETİME KARAR VERMEDİM

Trump akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ise "Maduro, kale gibi çok korunaklı bir yerdeydi. Son anlarında pazarlık yapmaya çalıştı. Bu operasyonu 4 gün önce yapacaktık ama bekledik" dedi. Maduro ve eşinin New York’a götürüldüğünü söyledi. Venezuela’nın petrol yönetiminde söz sahibi olacaklarını anlatan Trump "Henüz Venezuela’nın yeni yönetim şekline karar vermedim" diye konuştu.

Trump, aylardır Venezuela’ya yönelik askeri müdahale tehditleri savuruyordu. Uyuşturucu ile mücadele bahanesi altında Venezuela’yı Karayip Denizi üzerinden kuşatmaya alan Washington, bölgeye donanma gemileri göndermişti. Trump yönetimi, Maduro’yu devirme planlarını sıklıkla dillendiriyordu. Trump, Venezuela’nın uyuşturucu üretim merkezi olduğunu ileri sürerek göçmenleri de ABD’ye yollamakla suçluyordu.

MADURO ‘GÖRÜŞMEYE AÇIĞIZ’ DEMİŞTİ

Başkan Maduro, hafta başında uyuşturucu kaçakçılığı ve petrol konularında ABD ile "nerede ve ne zaman isterse" görüşmeye açık olduğunu söylemişti. ABD, eylül ayından bu yana Pasifik ve Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla pek çok gemi ve botu hedef aldı. Saldırılara uluslararası toplum ve bölge ülkelerinden tepki yağmıştı.

Trump, kaçırılan Maduro’nun gemideki ilk fotoğrafını paylaştı.

WASHİNGTON HALKLAR İÇİN BİR TEHDİT

Dünyanın pek çok ülkesinde ABD’nin Venezuela saldırısına tepki yağdı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela’nın bombalanmasına tepki göstererek BM ve Amerikan Devletleri Örgütü’ne acil toplantı çağrısında bulundu. Petro, saldırganlığın uluslararası düzeyde ele alınmasını istedi. Petro, Venezuela’dan kitlesel mülteci akını ihtimaline karşı sınır bölgelerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Venezuela’ya destek çıktı. Diaz-Canel "Küba, ABD’nin Venezuela’ya karşı suç teşkil eden saldırısını kınıyor ve uluslararası toplumdan acil bir tepki talep ediyor" dedi.

KABUL EDİLEMEZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise tüm taraflara gerilimi tırmandırmaktan kaçınma ve sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısı yaptı. Açıklamada, Latin Amerika’nın bir barış bölgesi olarak kalması gerektiği belirtilerek, Venezuela’nın dış askeri müdahale olmaksızın kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğu ve Bolivarcı yönetime destek verildiği kaydedildi. Moskova ayrıca, Venezuela ve Latin Amerika ülkelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin acil toplantıya çağrılması yönündeki taleplerini desteklediğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin "hegemonik" olarak nitelendirilen eylemlerinin, uluslararası hukuku ve Venezuela’nın egemenliğini ihlal ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çin, ABD’nin egemen bir ülkeye ve onun devlet başkanına güç kullanımından derin şok içindedir ve bunu güçlü şekilde kınamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Çin’in ABD’nin eylemlerine karşı olduğu vurgulanan açıklamada, Washington yönetimine uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın amaç ve ilkelerine bağlı kalma, başka ülkelerin egemenliğini ve güvenliğini ihlal etmeye son verme çağrısı yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hangi koşulda olursa olsun uluslararası hukuk kurallarına ve Birleşmiş Milletler Şartı’na riayet edilmesi gerektiğini belirtti.

İspanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "İspanya, gerilimin azaltılması ve ılımlılığın sağlanması, eylemlerin uluslararası hukuk ve BM Şartı ilkelerine uygun olarak yürütülmesi çağrısında bulunmaktadır" denildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, durumu büyük bir endişeyle izlediklerini ve konunun daha ayrıntılı ele alınması için ilerleyen saatlerde bir kriz ekibinin toplanacağını bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Başbakanı Giorgia Meloni’nin süreç hakkında sürekli bilgilendirildiğini ve kriz biriminin faal olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı da "Venezuela’ya yönelik Amerikan saldırısını şiddetle kınadıklarını" bildirdi. Bunun Venezuela’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğu belirtildi.

SAĞCILAR DESTEKLEDİ

Öte yandan Güney Amerika’da ve dünya genelindeki sağcı liderler Trump’a destek verdi. Arjantin lideri Xavier Milei Venezuela’nın "özgürlüğüne kavuştuğunu" ileri sürdü. Venezuela’nın sağcı muhalefeti de ABD’nin yanında yer aldı. Savaş içindeki Ukrayna yönetimi saldırıyı desteklediklerini açıkladı. Şili’nin aşırı sağcı yeni lideri Kast ve İsrail’in katliamcı Başbakanı Binyamin Netanyahu da ABD Başkanı Donald Trump’ın arkasına dizilen isimlerden bazıları oldu.

L. AMERİKA’YI HÜKÜMRANLIK ALANI İLAN ETTİ

ABD’nin 4 Aralık’ta duyurulan Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nde Latin Amerika ABD’nin arka bahçesi ilan ediliyor. Belgede şöyle deniyor: “Yıllarca ihmal edildikten sonra, ABD, Batı Yarımküre’de Amerikan üstünlüğünü yeniden tesis etmek ve vatanımızı ve bölge genelindeki önemli coğrafyalara erişimimizi korumak için Monroe Doktrini’ni yeniden yürürlüğe koyacak ve uygulayacaktır.”

Trump Doktrini iki sacayağı üzerinden yükseliyor. Birincisi askeri gözdağı, ikincisi de seçimere müdahale. ABD’nin açık desteğiyle son dönemlerde Honduras, Bolivya, Ekvador, Şili, Arjantin ve El Salvador’da iktidarlar sağın eline geçti. ABD’nin “uyuşturucu” ile mücadele gerekçesi altında Karayip Denizi’ni cephaneliğine çevirmesi ve Maduro’yu devirmesi “Trump Doktrini”nin pratiğe dökülmüş hali.

ABD’NİN SALDIRISI BÜTÜN DÜNYAYA BİR GÖZDAĞIDIR

Latin Amerika Uzmanı akademisyenler Ertan Erol, Kazım Ateş ve Emekli Diplomat Engin Solakoğlu yaşananları yorumladı.

ARTIK HİÇBİR LİDER GÜVENDE DEĞİL

Venezuela saldırısının yol taşlarının eylül ayından bu yana adım adım döşendiğini kaydeden Solakoğlu, "Karayipler’e uçak gemileri ile yığınak yapılması bugünkü saldırının en net göstergesiydi. Trump ‘Ben petrol sahalarını geri istiyorum’ diyordu. Bunu yapabilmesi için öncelikle Maduro iktidarını devirip Maria Corina Machado’yu yönetime getirmekti. Bu planı da gizlemeden devreye aldı” dedi.

Solakoğlu şöyle devam etti: “Niyetini söylüyor ve ardından harekete geçiyor. Venezuela’nın işlenmesi zor olan, ağır petrol kaynaklarının tamamını Teksas’taki rafinerilere aktaracağını ifade ediyor. Trump’ın tek motivasyonu petrol de değil. Diğer hedefi Çin ekonomisi. Çin Venezuela’dan ucuz fiyata petrol tedarik ediyor. Çin’in de bu ağır petrolü işleyebilen rafinerilere sahip olması ABD’yi rahatsız ediyor.

Eğer ki yakın zamandaki seçimleri yine sol aday kazanırsa bir sonraki hedef Kolombiya olabilir. Trump, Latin Amerika’nın arka bahçesi olması için elinden geleni yapacak. Bazen bombalamalarla bazen kara harekatlarıyla bazen CIA destekli darbelerle bu hedefine ulaşmak için çalışacak.”

TÜM LATİN AMERİKA ETKİLENECEK

“Venezuela’da aylardır beklenen siyasi ve askeri hareketlilik, Trump yönetiminin hamleleriyle yeni bir evreye girdi” diyen Erol ise şunları aktardı: “Muhalefetin uzun süredir umut bağladığı bu süreç, Maduro rejimini içeriden bölme stratejisi üzerine kuruluydu ama şimdi ABD direkt askeri müdahale ile sürece dahil oldu. Trump idaresi Maduro’yu gitmeye zorlamak için çok katmanlı bir yöntem izledi. hava sahasının kapatılması ve petrol tankerlerinin engellenmesi gibi hamlelerin ardından gelen son gelişme, rejim içinde bir çatlak oluştuğu sinyalini de veriyor. Bir devlet başkanı ve eşinin derdest edilmesi uluslararası haydutluktur. Operasyonun sunuluş biçimine bakılacak olursa, resmi bir savaş ilanı olmaksızın, sürecin bir ‘uyuşturucu operasyonu’ terminolojisiyle yürütülmesinin bölge ülkeleri Kolombiya, Meksika, Brezilya açısından da oldukça rahatsız edici olduğunu söyleyebiliriz.”

“Kamuoyundaki genel kanının aksine, bu müdahalenin arkasındaki temel motivasyon sadece petrol değil” diyen Erol, “Arkasında Çin’in bölgedeki yayılmacılığına karşı bir gövde gösterisi vardır. Çin, Panama Kanalı çevresi ve Venezuela gibi alanlarda genişlerken, Trump bu hamleyle "dur" demiş oldu. ABD hem Pasifik hem de Atlantik’te askeri varlığını inanılmaz bir biçimde güçlendirerek hegemonyasını yeniden tahkim etti” dedi.

KÜRESEL RAKİPLERE GÜÇ GÖSTERME ŞOVU

Doç. Dr. Kazım Ateş ise müdahaleyi şu şekilde değerlendirdi: ‘‘Maduro’ya yönelik askeri operasyonu sadece bir dış müdahale değil, aynı zamanda uluslararası ve yerel hukukun tamamen devre dışı bırakıldığı bir ‘gösteri siyaseti.’ Bu operasyon, yalnızca uluslararası hukukun ihlali değil, aynı zamanda ABD iç hukukunun da baypas edilmesidir. Trump’ın Kongre onayı almadan attığı bu adımlar, Amerikan demokrasisinin geleceğini baltalayan ve iç siyaseti otoriter bir yönde yeniden dizayn eden bir tehlike de barındırmaktadır. Trump’ın müdahaleleri sadece petrol rezervlerini ele geçirme motivasyonuyla açıklanamaz. Trump, askeri gücü bir ‘şov’ unsuru olarak kullanarak hem küresel rakipleri olan Çin ve Rusya’ya hem de Amerikan kamuoyuna gücünü kanıtlama arayışındadır. Venezuela’ya yönelik "narkotik" gerekçesi, Kolombiya ve Meksika gibi ülkelerdeki benzer yapılar göz önüne alındığında tek başına ikna edici değil. Bu müdahale, aslında bölgedeki sol ve Trump perspektifine uymayan tüm rejimlere verilmiş bir gözdağı. Şili, Honduras ve Arjantin örneklerinde olduğu gibi, Latin Amerika’da muhafazakâr ve otoriter bir hat kurma çabası hakim.’’