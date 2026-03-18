ABD, vize teminatı uygulamasındaki ülke sayısını 50'ye çıkardı

ABD yönetimi, vize başvurusu yaparken 5 bin ila 15 bin dolar tutarında teminat yatırılmasını gerektiren ülkelerin sayısını 50'ye çıkardı.

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre, daha önce 38 ülkenin dahil edildiği uygulama kapsamında listeye 12 ülke daha eklendi.

Uygulamaya dahil edilen ülkeler Kamboçya, Etiyopya, Gürcistan, Grenada, Lesotho, Mauritius, Moğolistan, Mozambik, Nikaragua, Papua Yeni Gine, Seyşeller ve Tunus olarak sıralandı.

Böylece vize başvurularında 5 bin ila 15 bin dolar arasında teminat istenen ülke sayısı 50'ye ulaştı.

Yeni eklenen ülkelerle birlikte listenin büyük bölümünü Afrika ülkeleri oluştururken, Latin Amerika, Asya-Pasifik'ten de çok sayıda ülke kapsama alındı.

Öte yandan ABD yönetimi, Aralık 2025'te vize muafiyet programına dahil 42 ülkeden gelen turistlerin sosyal medya geçmişlerini incelemeyi planladığını da açıklamıştı.