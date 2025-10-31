ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden iş amaçlı "B1" ve turizm amaçlı "B2" vizesi için alınabilecek bir sonraki randevunun ortalama süresi, 15 gün olarak açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının "Küresel Vize Bekleme Süreleri" listesi güncellendi.

Buna göre, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden iş amaçlı "B1" ve turizm amaçlı "B2" vizesi için alınabilecek bir sonraki randevunun ortalama süresi, 15 gün olarak gösterildi.

Güncelleme öncesinde bekleme süresinin de yer aldığı listede, bu durumun ABD'nin Ankara Büyükelçiliği için 5 ay olduğu görülüyor.