ABD vurdu, İran misilleme yaptı: Gerilim yeniden tırmandı

ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik diplomatik temaslar sürerken, iki ülke arasındaki gerilim sahada yeniden tırmandı.

ABD ordusunun İran'daki füze rampalarını hedef alan saldırısının ardından İran, Kuveyt'teki ABD üslerine yönelik misilleme gerçekleştirdi.

İran ile ABD arasında olası bir anlaşmaya yönelik diplomatik temaslar sürüyor. Tahran'dan gelen peş peşe açıklamalarda mutabakat metninin henüz son halini almadığı belirtildi.

Devlet televizyonuna açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington yönetimiyle yürütülen diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelere değinen Arakçi, net bir sonuca ulaşılmadan kesin bir hüküm verilemeyeceğini vurguladı.

İranlı bakan, mevcut süreçte özellikle medyada yer alan iddiaların, resmiyet kazanana kadar spekülasyondan ibaret olduğuna dikkati çekti.

"HAKLARIMIZ GÜVENCE ALTINA ALINANA KADAR İMZALAMAYACAĞIZ"

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin, "İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız." dedi.

Kalibaf ayrıca, "düşmanın" savaşın yeni aşamasında ekonomik baskı ve medya üzerinden propaganda yolu ile milli birliği bozmaya çalıştığını ancak bunun "boş bir hayal" olduğunu söyleyerek, mücadelenin "askeri alanda, sokakta, diplomaside ve halka hizmette" devam ettiğini belirtti.

‘’AŞIRI TALEPLER KARŞISINDA SAVAŞACAĞIZ''

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, ABD’nin İran'la savaşında bataklığa saplandığını belirterek, "Düşmanın aşırı talepleri karşısında savaşacağız. İran, Hürmüz Boğazı’nın yeni yönetim düzeninden bir adım geri atmayacak." dedi.

Ekberzade, İran Silahlı Kuvvetleri’nin ülke savunması için eli tetikte hazır beklediğini dile getirerek, "Bugün kendi askerlerinin canını korumak için kiralık unsurlar kullanıyorlar. Ancak İran’ın füzelerinin Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki üsleri menziline alıp güvensiz hale getirdi ve bunu da gördüler." ifadesini kullandı.

Ülkesinin savaş alanında olduğu gibi diplomasi alanında da geri adım atmayacağına vurgu yapan Ekberzade, ABD’nin bölgedeki hükümranlığının sona erdiğini iddia etti.​​​​​​​

İRAN BASINI: OLASI ANLAŞMANIN GEÇERSİZ SAYILMA İHTİMALİ VAR

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nda yer alan haberde, İran ile ABD arasındaki olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimali bulunduğu belirtildi.

Haberde, İran ile ABD arasında olası mutabakat zaptı için taraflar arasında mesaj alışverişinin devam ettiği ancak şu ana kadar mutabakat zaptı metninin son şekline kavuşmağı ifade edildi.

Ayrıca, tarafların karşılıklı olarak metin üzerinde düzeltme önerileri sunduğu ve olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimalinin de söz konusu olduğu kaydedildi.​​​​​​​

‘’PEZEŞKİYAN İSTİFA ETTİ'' İDDİASI YALANLANDI

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Pezeşkiyan’ın halka hizmet etme noktasında geri adım atmayacağını belirten Tabatabai, Cumhurbaşkanı’nın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanlayarak söz konusu iddiaları bazı yabancı medya kuruluşlarının oyunlarının devamı olarak nitelendirdi.

Tabatabai, İran halkının birlik ve beraberlik konusunda geri adım atmayacağını ve İranlıların milli birliğini yok etme arzusunu yine "mezara" götüreceğini kaydetti.

‘’TRUMP DEĞİŞİKLİK İSTEDİ'' İDDİASI

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın , ABD ile İran arasında müzakere edilen anlaşma taslağında bazı maddelerin değiştirilmesini istediği iddia edildi.

Axios haber platformuna konuşan ABD'li yetkililere göre Trump, cuma günü Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda düzenlenen toplantıda, ABD heyeti ile İranlı yetkililer arasında üzerinde uzlaşı sağlanan anlaşma taslağına ilişkin değişiklik taleplerinde bulundu.

Yetkililer, Trump'ın anlaşmanın kısa süre içinde sonuçlanmasını istediğini ancak özellikle İran'ın nükleer materyalleriyle ilgili maddelerin daha güçlü hale getirilmesini talep ettiğini öne sürdü.

Trump'ın taleplerinin taraflar arasında birkaç gün sürebilecek yeni bir müzakere süreci başlattığını kaydeden yetkililer, Trump'ın özellikle zenginleştirilmiş uranyumun kontrol altına alınması ve bunun zamanlamasına ilişkin maddelerde daha fazla ayrıntı istediğini söylediği iddia etti.

Yetkililer, ayrıca Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin ifadelerde de değişiklik talep ettiğini savunarak, İran tarafının değişiklik taleplerine yaklaşık üç gün içinde yanıt vermesinin beklendiğini belirtti.

NYT: TRUMP, İRAN'A SERT ŞARTLAR İÇEREN REVİZE TEKLİF GÖNDERDİ

New York Times'ın (NYT) haberine göre de Trump, savaşı sona erdirecek anlaşma çabaları kapsamında İran'a daha sert şartlar içeren revize edilmiş anlaşma taslağı gönderdi.

İsmi verilmeyen yetkililer, Trump'ın, taslak anlaşmanın bazı unsurlarını değiştirdikten sonra yeniden Tahran'ın değerlendirmesine sunduğunu ileri sürdü.

Yetkililer, Trump'ın, İran'a ait varlıkların dondurulmasının kaldırılmasını içerebilecek maddelerden rahatsızlık duyduğunu savunarak, başkanın, Pakistanlı yetkililer dahil çeşitli arabulucular üzerinden yürütülen görüşmelerde İran'ın yanıt verme hızından rahatsız olduğunu ifade etti.

ABD'DEN YENİ SALDIRI

Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanlığı CENTCOM, İran'ın uluslararası sularda ABD'ye ait MQ-1 insansız hava aracının düşürülmesini de içeren saldırgan eylemlerine yanıt olarak Keşm Adası ve Goruk Adası'nda füze rampalarını vurduklarını duyurdu.

İRAN YANIT VERDİ

İran'ın bu saldırılara yanıtı gecikmedi. İran ordusu Kuveyt'teki ABD üslerini hedef aldı. Kuveyt'te de ülke genelinde sirenler çaldı. Kuvey Ordusu, hava savunma sistemlerinin İHA ve füze saldırılarına müdahale edildiğini duyurdu. Ülke genelinde sirenler çaldı.

İran Devrim Muhafızları, Sirik Adası'ndaki telekom kulesinin ABD tarafından vurulmasına misilleme olarak bir ABD üssünün hedef alındığını açıkladı.

ABD GÜÇLERİ, SİRİK ADASI'NDA İLETİŞİM KULESİNİ HEDEF ALDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD’nin, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik Adası'nda bulunan bir iletişim kulesini hedef aldığını duyurdu.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın DMO'nun açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ABD, Sirik Adası'nda bulunan bir iletişim kulesini hedef aldı.

DMO'nun açıklamasında söz konusu saldırıya karşılık olarak, saldırının başlangıç noktası olan hava üssünün hedef alındığı ve bazı hedeflerin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıların devam etmesi halinde daha geniş çaplı cevap verileceği ve bunun sorumlusunun ABD olacağı uyarısında bulunuldu.