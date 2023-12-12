ABD, yaklaşık 300 Guatemala vatandaşına vize kısıtlaması getirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Guatemala Kongresinin 100'den fazla üyesinin de bulunduğu yaklaşık 300 Guatemala vatandaşına, "demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne zarar verdikleri ve seçimin sonuçlarını geçersiz kılmaya çalıştıkları" gerekçesiyle vize kısıtlaması getirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Guatemala'da "demokrasi karşıtı" eylemlerin "şiddetle" kınandığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin içlerinde 100'ü aşkın Kongre üyesinin de bulunduğu yaklaşık 300 Guatemala vatandaşına, "seçim sonuçlarını geçersiz kılmaya çalışmalarının yanı sıra demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne zarar verdikleri" gerekçesiyle vize kısıtlaması getirdiği kaydedildi.

ABD'nin, "Guatemala'nın demokrasisine zarar veren" kişilere yönelik benzer adımlar atmayı sürdüreceği aktarılan açıklamada, ABD'nin "Guatemala halkının iradesine saygı duyulmasını sağlamak isteyenlerin" yanında olduğu bildirildi.