ABD'ye iltica etmek isteyen 15 bin 151 Türkiye vatandaşı cezaevinde

ABD'ye iltica etmek için sınırdan 'kaçak yollarla' giren Türkiye vatandaşlarının sayısı 55 bini aşarken, sınırı geçtikten sonra gözaltına alınan ve ABD'deki tutukevlerinde bulunan Türkiye vatandaşlarının sayısının da 15 bini geçtiği bildirildi.

VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin (CBP) resmi verileri Ocak 2021 ve Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 55 bin 808 Türkiye vatandaşının hem Meksika hem de Kanada sınırından 'yasadışı yollarla' sığınmacı olarak ülkeye giriş yaptığı sırada güvenlik güçleri tarafından yakalandığını ortaya koydu.

TÜRKİYE'YE SINIRDIŞI EDİLİYORLAR

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) resmi verilerine göre, bugüne kadar sınırdan 'kaçak' geçtikten sonra gözaltına alınan ve ABD tutukevlerinde tutulan Türkiye vatandaşlarının sayısı da 15 bin 151 kişiye ulaştı. ABD’ye 'yasadışı' giren ya da göçmenlik yasalarıyla ilgi suç işlediği iddiasıyla tutuklanan kişiler 'kamp' adıyla ifade edilen ancak içeride kalanların 'cezaevi' olarak tanımladığı göçmen tutukevlerinde bulunuyor.

Sığınmacı Türkler, gözaltına alındıktan sonra ABD’ye iltica talebiyle mahkemeye çıkartılıyor. ABD’ye iltica talep eden kişinin talebinin mahkeme tarafından kabul edilmesi ve bir ABD vatandaşının sığınmacı Türk’e sponsor olması durumunda, bir hafta ile 3-4 ay gibi bir süre zarfında tutukevinden serbest bırakılıyor. Sığınmacı Türkler’den bazıları da çıkarıldıkları mahkemelerde iltica talepleri reddedildikten sonra Türkiye’ye sınırdışı ediliyor.

'TÜRKLERİN KAÇIŞ EĞİLİMİ, FAZLA BİR DEĞİŞİM GÖSTERMEDİ'

20 yılı aşkın bir süre ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nde üst düzey görevlerde bulunan eski sınır devriye müdürlerinden ve Teksas Üniversitesi öğretim görevlisi Victor M. Manjarrez Jr, sınırda alınan yeni tedbir ve kararlar sonrasında ABD’ye Meksika sınırından girenlerin sayılarının azaldığını söyledi. Ancak Manjarrez’e göre, buna rağmen, Türkiye vatandaşlarının ABD’ye kaçış eğilimi geçtiğimiz yıllara oranla fazla bir değişim göstermedi.