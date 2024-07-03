ABD'ye niyet beyanı: Yeni nükleer santral

Haber Merkezi

Enerji Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Yusuf Ceylan, "Türkiye hem büyük ölçekli hem de SMR nükleer santral için ABD ile görüşüyor, bunu bir niyet beyanı olarak görebilirsiniz" açıklamasında bulundu.

Enerji Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Yusuf Ceylan, Türkiye'nin kurmayı düşündüğü nükleer enerji tesislerine ABD'nin de ilgi gösterdiğini, taraflar arasında niyet beyanı anlamında görüşme yürütüldüğünü söyledi.

Nükleer Santraller Zirvesi esnasında Reuters'ın sorularını yanıtlayan Ceylan, "Türkiye'nin nükleer enerji kapasitesini artırma ve yeni santral inşa etme hedefine ABD ciddi ilgi gösteriyor" dedi.

Ceylan, iki ülke arasında resmi müzakere yürütülüp yürütülmediği ve görüşülen projelerin küçük mü büyük ölçekli mi olacağı sorusu üzerine, "Mevcut santral alanları veya yeni santral sahasını düşünebiliriz. Hem büyük ölçekli santral hem de küçük modüler reaktörler için ABD ile görüşüyoruz. Bunu bir niyet beyanı olarak görebilirsiniz" dedi.

ABD'nin daha önce Türkiye ile sadece küçük modüler reaktör (SMR) olarak adlandırılan ve henüz geliştirme aşamasında bulunan küçük ölçekli santraller için görüştüğü biliniyor ancak milyarlarca dolar yatırım gerektiren büyük ölçekli santraller için görüşme yürüttüğü bilinmiyordu.

Ceylan, Sinop'ta yapılması planlanan ikinci santral için Güney Kore ve Rusya, Trakya'daki üçüncü santral için Çinli SPIC ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Akkuyu'daki Rosatom tarafından inşa edilen 4 bin 800 MW güçteki ilk santraldeki ilk reaktörün işletmeye alınması için bu yıl testlere başlanması planlanıyor.