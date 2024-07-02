ABD, Yemen'de Husilere ait bir radar sahasını vurduğunu açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgede İran destekli bir Husi radar sahasını yok ettiklerini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, "Son 24 saat içinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı güçleri, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgesinde İran destekli bir Husi radar sahasını başarıyla yok etti." denildi.

Radar alanının ABD, koalisyon güçleri ve bölgedeki ticari gemiler için yakın bir tehdit oluşturduğunun aktarıldığı açıklamada, "Bu eylem, deniz seferlerinin özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları daha güvenli hale getirmek için yapıldı." ifadesi kullanıldı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı açıklamada, İsrail, ABD, İngiltere ve "işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını" (Husilerin ilan ettiği yasak) ihlal eden 4 gemiyi balistik ve seyir füzeleriyle vurduklarını açıklamıştı.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.