ABD, Yemen'de Husilere ait hedeflere birden fazla saldırı düzenledi

Orta Doğu'da bulunan ABD güçlerinin, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere birden fazla saldırı düzenlediği belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya hesabından, saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "CENTCOM güçleri, 30 ve 31 Aralık'ta, Yemen'de Sana ve Husilerin kontrolündeki toprakların kıyı bölgelerinde İran destekli Husi hedeflerine karşı birden fazla hassas saldırı gerçekleştirdi" ifadesi kullanıldı.

Saldırılarda ABD gemi ve uçaklarının, Husilere ait komuta, kontrol, üretim ve depolama tesislerini hedef aldığı, bu tesislerin ABD donanmasına yönelik saldırılarda kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ABD Donanması ve ABD Hava Kuvvetleri uçaklarının, Kızıldeniz üzerinde bir Husi kıyı radarı tesisi ile 7 seyir füzesini ve tek yönlü saldırı insansız hava aracını imha ettiği bilgisi paylaşıldı.