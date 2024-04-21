ABD, Yemen ile 5 yıllık yardım anlaşması imzaladı

ABD, Yemen'de hükümet ile ekonomik büyümeyi hızlandırmak amacıyla 5 yıllık yardım anlaşması imzaladı.

Yemen'deki ABD Büyükelçiliğinin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Vaid Abdullah Bazib, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) Ülke Direktörü ve Kıdemli Kalkınma Danışmanı Kimberlee Bell ile 5 yıllık bir yardım anlaşması imzaladı." ifadesine yer verildi.

Anlaşmanın, USAID tarafından sağlanan kalkınma yardımının Yemen'deki ekonomik büyümenin hızlandırılması, suya, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi ve yönetimin güçlendirilmesi konularını kapsadığı aktarılan açıklamada, Yemen'de gelecek 5 yıl içinde beklenen büyüme veya bu dönemde beklenen desteğin değerine ilişkin ise bir bilgi verilmedi.