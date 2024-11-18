ABD yeşil ışık yaktı: Ukrayna, Rusya'ya karşı uzun menzilli füzeleri kullanacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Rusya'yı vurmak için ABD tarafından tedarik edilen uzun menzilli füzeleri kullanmasına yeşil ışık yaktı.

ABD'li bir yetkili BBC'nin ABD'deki ortağı CBS'e yaptığı açıklamada, ABD politikasında önemli bir değişiklik olan bu hamleyi doğruladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski söz konusu füzeler üzerindeki kısıtlamaların kaldırılarak Kiev'in kendi sınırları dışını vurmasına izin verilmesini istiyordu.

Washington'un uzun menzilli füzelerle alakalı kararının sadece Kursk bölgesiyle sınırlı olacağı belirtiliyor.