ABD'yi 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde yükseldi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında ABD'yi 3-1 mağlup etti.

Tayland’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD ile karşı karşıya geldi.

Indoor Stadium Huamark, Bangkok salonunda oynanan mücadeleyi Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Sasiprapa Pimthongkhonburi (Tayland) yönetti.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde ABD'yi 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi ve adını dünyanın en iyi 4 takımı arasına yazdırmayı başardı. A Milli Kadınlar yarı finalde 6 Eylül Cumartesi günü saat 11.30'da Japonya ile karşılaşacak.