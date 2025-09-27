ABD'yle yapılan enerji anlaşmaları: "Yeni enerji imtiyazı ABD’ye "

BirGün ANKARA

Beyaz Saray’da gerçekleşen Erdoğan-Trump zirvesi, yapılan anlaşmalar ve açıklamalar ile Erdoğan iktidarının ABD’ye teslimiyetinin yansıması oldu. Zirvede rejimin meşruiyetini sağlamak adına ticaretten siyasete her alanda ABD’ye verilen imtiyazlar, bu teslimiyeti gözler önüne serdi.

Zirvede enerji alanında gerçekleşen bir dizi görüşmede, başta nükleer ve doğalgaz olmak üzere çeşitli anlaşmalara varıldığı ve mutabakat zaptları imzalandı.

Temaslar kapsamında BOTAŞ ile ABD’li Mercuria arasında her yıl yaklaşık 4 milyar metreküp olmak üzere 20 yılda toplam 70 milyar metreküp doğalgaz eşdeğeri LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) tedariki anlaşması yapıldığı açıklandı. Anlaşmayla ağırlıklı olarak kış aylarında ABD’den doğalgaz ithal edileceği açığa çıktı. 2026-2045 yıllarını kapsayan anlaşma kapsamında BOTAŞ, LNG`yi ABD yükleme limanları ile Türkiye, Avrupa ve Kuzey Afrika’daki gazlaştırma terminallerinde alabilecek. Ayrıca aynı gün bir başka ABD’li şirket olan Woodside ile BOTAŞ arasında uzun dönemli bir ön anlaşma da imzalandı. Anlaşma ile tarafların, 2030 yılından itibaren 9 yıl süreyle yaklaşık 5,8 milyar metreküplük LNG’nin, çoğunlukla Louisiana LNG Projesi’nden olmak üzere, BOTAŞ’a tedarik edilmesi konusunda ön mutabakata vardığı kaydedildi.

Nükleer enerji konusunda da ABD ile bir işbirliği zaptı imzalandığı ve Beyaz Saray’da imzalanan söz konusu Stratejik Sivil Nükleer İş Birliği Mutabakat Zaptı’yla iki ülke arasında sivil nükleer enerji alanında iş birliği yapılacağı ifade edildi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında enerji alanında yapılan anlaşmalara tepki gösterdi. EMO yönetim kurulundan yapılan açıklamada bu tip ‘Mutabakat Zaptı’ olarak nitelendirilen belgelerin somut ve bağlayıcı anlaşma metinleri olmamasına rağmen, Akkuyu’da Rusya’ya kurdurulan nükleer santralın bir benzerinin bu kez ABD’ye kurdurulmak istendiği ifade edildi.

“Bu tür belgelerin sonraki teknik anlaşma, kontrat veya uygulama adımlarına zemin oluşturmak amacıyla hazırlandığı göz önüne alınırsa, ülkemizin bu kez de ABD’nin sahibi olacağı bir santrala ev sahipliği yapacağı ve verilecek alım garantisi ile kamu kaynaklarının Rusya’ya olduğu gibi bu kez de ABD’ye aktarılmasının hedeflendiği anlaşılmaktadır” denilen açıklamada ülkenin enerji politikasının dışa bağımlılığını azaltmak ve yerli kaynaklara kamusal yatırım yapmak yerine küresel ölçekteki enerji tekelleri arasında bir denge kurmaya dayalı olarak şekillendirilmeye çalışıldığı belirtildi.

‘DAĞITIM ÜSSÜ’ PLANI

EMO açıklamasında uluslarası enerji politikaları kapsamında Türkiye’ye biçilen yeni rolün ‘dağıtım merkezi’ hali getirmek olduğunu kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’nin mevcut kurulu gücü, ülkenin ihtiyaçlarının oldukça üzerindedir ve bu kapasitenin önemli bir bölümü yıllar içerisinde yanlış politikalarla fosil yakıtlara dayalı olarak şekillendirilmiştir. Uluslararası enerji politikaları kapsamında Türkiye’ye biçilen yeni rol ise, ülkemizi bir ‘enerji bölgesi’ ve ‘dağıtım merkezi’ haline getirmektir. Bu yaklaşım, Türkiye’nin kendi enerji ihtiyacından ziyade, daha yüksek enerji talebi bulunan ülkelere kaynak aktarımına odaklanmaktadır. Hatırlanacağı üzere yaklaşık bir yıl önce açıklanan Enerji Bakanlığı’nın 2035 vizyonunda da ülke kurulu gücünün iki katı kadar bir iletim ve üretim altyapısı hedeflendiği açıklanmıştı. Bütün bu gelişmeler Türkiye’nin doğal kaynaklarının ve kültürel değerlerinin tahribatı pahasına, ülkemizin küresel enerji ağlarında bir dağıtım üssü olarak konumlandırılmasının hedeflendiğini göstermektedir. Enerji politikalarımızın toplumun gerçek ihtiyaçlarından çok uluslararası sermaye ve enerji tekellerinin çıkarlarına hizmet etmesi kabul edilemez.”

EMO, Dünya Bankası ve uluslararası enerji şirketleriyle yapılan görüşmeler ve uzun vadeli ‘al ya da öde’ anlaşmaların, Türkiye’nin sınırlı enerji bağımsızlığı imkanını riske attığını, kısa vadeli politikaların ise yurttaşların alım gücünü aşan maliyetler doğurduğunu belirtti.

Açıklamada, Rusya’ya olan bağımlılığın azaltılmasının ve kaynak çeşitliliğinin sağlanmasının hayati önem taşıdığı vurgulanırken, çözümün kamusal plan ve yerli teknolojiye dayalı yenilenebilir enerji yatırımlarından geçtiği ifade edildi:

“Rusya’ya sağlanan imtiyazların benzerlerinin ABD’ye de verilmesiyle çözüm sağlanmayacağı ortadadır. Ekonomik sorunlarımız uluslararası tefecilerin sözcüsü konumundaki Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşlarla çözülemez, enerji bağımsızlığı için kamunun doğrudan yatırım yaptığı kamucu modele geri dönülmesi gerekir. Pahalı enerjinin enflasyon ve ekonomi üzerindeki yükünü düşürmek için, üretimden dağıtıma kadar tüm süreçleri yönetecek dikey entegre bir kamu tekeli yeniden kurulmalıdır.”