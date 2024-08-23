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ABD yönetimine İsrail çağrısı: Silah ambargosu uygulansın

Demokratların "kararsızları" ABD yönetimini İsrail'e silah ambargosu uygulamaya çağırdı. Konuya ilişkin açıklamada, Gazze’de ateşkesin sağlanabilmesi için ABD'nin İsrail'i silahlandırmayı durdurması gerektiği ifade edildi.

Dünya
  • 23.08.2024 12:13
  • Giriş: 23.08.2024 12:13
  • Güncelleme: 23.08.2024 12:20
Kaynak: AA
ABD yönetimine İsrail çağrısı: Silah ambargosu uygulansın
Fotoğraf: Depophotos

ABD'de Demokrat Partili "Kararsız Ulusal Hareketi" (UNM), Başkan Joe Biden yönetimini İsrail'e silah ambargosu uygulamaya çağırdı.

UNM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze’de ateşkesin sağlanabilmesi için ABD'nin İsrail'i silahlandırmayı durdurması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda İsrail'e yönelik silah ambargosu uygulanması için Biden ve Başkan Yardımcısı ve Demokratların Başkan adayı Kamala Harris, "doğru olanı yapmaya" çağrıldı.

"BOMBALARI DURDURUN"

UNM'den yapılan bir diğer açıklamada, Harris'e İsrail'e silah ambargosu uygulanması için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Bu kapsamda İsrail'e yönelik silah ambargosu uygulanması için hareketin oluşturduğu kampanyaya katılım çağrısı yapılan açıklamada, "Felaketle sonuçlanan Biden-Harris Gazze politikasında yeni bir sayfa açın, hayat kurtarın, bombaları durdurun ve partiyi birleştirin" ifadesine yer verildi.

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