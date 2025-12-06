ABD Yüksek Mahkemesi "doğumla vatandaşlık hakkı" konusunda son sözü söyleyecek

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın "doğumla vatandaşlık hakkını" sınırlandıran kararnamesinin anayasaya uygun olup olmadığını ele almayı kabul etti.

ABD Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, mahkemenin bu konudaki davaya bakacağı ve sürecin ilkbaharda başlayacağı belirtildi.

Buna göre, Yüksek Mahkeme, Trump'ın "doğumla vatandaşlık hakkını" sınırlandıran Başkanlık Kararnamesi'nin anayasaya aykırı olup olmadığı konusunda son sözü söyleyecek. Mahkemenin yaz başında kesin kararını vermesi bekleniyor.

Trump'ın göreve başladığı 20 Ocak 2025 günü imzaladığı kararnamede, ABD'de yasa dışı veya geçici olarak bulunan ebeveynlerin çocuklarının Amerikan vatandaşı olamayacağı belirtiliyordu.

Trump'ın 18. yüzyıldan kalan "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı barış zamanında uygulamak istemesine dayanan düzenlemesinin mahkemeye taşınmasının ardından hukuki süreç, Yüksek Mahkemeye kadar ulaşmıştı.

Söz konusu Başkanlık Kararnamesi, kısa süreli vizelerle ya da yasal statüsü olmayan kişilerin ABD’de doğan çocuklarına vatandaşlık hakkı tanınmasını engellemeyi hedefliyor.

Yüksek Mahkeme, nisanda Trump’ın yürütme emrine karşı ülke çapında “genel” ihtiyati tedbir kararı veren Maryland, Massachusetts ve Washington eyaletlerindeki 3 alt mahkeme yargıcına odaklanan birleştirilmiş davaları görüşmeyi kabul etmişti.