ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın talebini reddetti: Yargılama sürecek

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın İran yaptırımları iddialarına ilişkin yargılamayı sonlandırma talebini görüşmeyi reddetti.

Halkbank’ın İran’a yönelik yaptırımları delmekle suçlandığı davada, bankanın dokunulmazlık talebinin ikinci kez reddedilmesiyle Halkbank’a yönelik 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla ilgili dava süreci devam edecek.

Karar uyarınca Manhattan’daki federal savcılık tarafından 2019’da açılan dava yeniden görülecek.

Gelen haberlerin ardından Halkbank hisseleri yüzde 12'den fazla değer kaybetti.

Mahkeme daha önce, 2023 yılında da benzer bir temyiz başvurusunu değerlendirip bankanın “egemen dokunulmazlık” savunmasını reddetmişti.

Bu kez de Halkbank’ın “common law (teamül hukuku) kapsamında dokunulmazlık” iddiası geçerli bulunmadı.

Halkbank, ABD mahkemelerinde yargılanamayacağını, bir Türk devlet kuruluşu olarak yabancı devlet dokunulmazlığı yasası (Foreign Sovereign Immunities Act) kapsamına girdiğini savunmuştu.

Ancak 2023’te Yüksek Mahkeme, bu savunmayı reddederek davayı alt mahkemeye geri göndermiş, teamül hukukuna (common law) göre dokunulmazlık olup olmadığının yeniden değerlendirilmesini istemişti.

Alt mahkeme geçen yıl bu savunmayı da geçersiz saymıştı.

TAHMİNLER YANILDI

Bloomberg Intelligence, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Halkbank'ın dokunulmazlık başvurusunu kabul etme ihtimalinin yüzde 60 olduğunu yazmıştı. Halkbank’ın ABD makamlarıyla 1-2 milyar dolar arasında bir uzlaşmaya gidebileceği iddia edilmişti.

Özellikle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Eylül'de Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından yargılamanın Halkbank lehine sonuçlanabileceği öngörülse de beklenen olmadı.

Halkbank, davayı kaybetmesi halinde ABD finans sistemine erişimi engellenebilir.