ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı: Kişisel eylemlerinde dokunulmaz değil

ABD Yüksek Mahkemesi, 3’e karşı 6 oyla eski Başkan Donald Trump’ın anayasal yetkileri dahilinde yaptığı eylemlerde dokunulmazlığa sahip olduğuna, kişisel eylemlerinde ise dokunulmazlığa sahip olmadığına karar verdi.

ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Donald Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" olduğuna hükmetti.

ABD Yüksek Mahkemesi, 3’e karşı 6 oyla eski Başkan Donald Trump’ın anayasal yetkileri dahilinde yaptığı eylemlerde dokunulmazlığa sahip olduğuna, kişisel eylemlerinde ise dokunulmazlığa sahip olmadığına karar verdi.

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