ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’a resmi işlemlerde dokunulmazlık sağladı

ABD Yüksek Mahkemesi, başkanların resmi işlemlerde “mutlak dokunulmazlığı” olduğuna, ancak özel işlemlerden yargılanabileceğine karar verdi. “Seçim sonuçlarını etkilemekten” yargılanan Donald Trump kararı, “büyük bir zafer” olarak karşıladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Yüksek Mahkemesi, eski başkan Donald Trump’a kısmi dokunulmazlık sağlayan bir karara imza attı. Mahkemenin oy çokluğuyla aldığı karar, Trump’ın mevcut Başkan Joe Biden’a karşı aday olduğu seçimler öncesinde geldi.

Yüksek Mahkeme, başkanın görevde olduğu sürece yaptığı resmi işlemlerde dokunulmaz olduğuna hükmetti. ABD başkanlarının resmi işlemlerde “mutlak dokunulmazlık” hakkına sahip olduğuna karar veren Mahkeme, aynı zamanda eski başkanların özel sıfatla gerçekleştirdikleri eylemler için kovuşturmadan muafiyet hakkına sahip olmadıklarına da hükmetti.

Yüksek Mahkeme kararının ardından Trump’ın yargılandığı davalarda hangi eylemlerinin “resmi işlem” olduğunun tespit edilmesi gerekecek.

TRUMP “ZAFER”, BİDEN “KORKUNÇ BİR KÖTÜLÜK” DEDİ

Trump’ın karara ilk tepkisi “Anayasamız ve demokrasimiz için büyük bir zafer. Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum” açıklaması oldu. Biden ise karara tepki gösterdi, kararın hukukun üstünlüğünü sarstığını ve Amerika'ya “korkunç bir kötülük” ve "tehlikeli bir emsal" anlamına geldiğini söyledi. Biden ayrıca kararın “tehlikeli bir emsal oluşturabileceği” uyarısı yaptı.

Biden, Yüksek Mahkemenin hükmüne karşı artık Amerikan halkının, Trump'ın 6 Ocak'taki rolü konusunda karar vermesi gerektiğine dikkat çekerek, “Amerikan halkının, Trump'ın gücünü korumak için şiddete başvurmasının kabul edilebilir olup olmadığına, başkanlık için Trump’a güvenmek isteyip istemediğine karar vermesi gerekiyor" dedi.