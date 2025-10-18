ABD’de 50 eyalette 2.500 eylem: Kral’a Hayır

ABD genelinde “No Kings” (Krallara Hayır) koalisyonunun çağrısıyla Donald Trump’ın otoriter yönetimine karşı 50 eyalette eşzamanlı protestolar düzenlendi.

Küçük kasabalardan büyük şehirlere 2.500’ü aşkın noktadaki eylemlerde “ABD’de kral yok” mesajı verildi.

Sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu koalisyon, geçtiğimiz Haziran ayında Trump’ın askeri geçit töreni düzenlediği gün ilk “No Kings” eylemini de örgütlemiş ve milyonlar sokağa dökülmüştü.

Protestoların ikinci dalgası

Trump’ın otoritesini reddetmeyi amaçlayan protestoların ikinci dalgasının kampanya sloganında hareketin resmi sitesi nokings.org, “Başkan mutlak güce sahip olduğunu düşünüyor. Ancak Amerika'da kralımız yok ve kaosa, yolsuzluğa ve zulme boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Eylemlerin ülkenin dört bir yanında dağınık biçimde yapıldığı, yerel toplulukların kendi alanlarında ses yükselttiği belirtildi. Washington DC, New York, San Francisco, Houston, Chicago, Boston ve Atlanta protestoların odak noktaları arasında yer aldı.