ABD’de adliyede patlama: El yapımı bomba nedeniyle 2 kişi yaralandı

ABD’nin California eyaletinde bulunan Santa Maria Adliyesi'nde patlama meydana geldi. Santa Barbara County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin olaya müdahale ettiği aktarılarak, “Santa Maria Adliyesi’nde patlama ihbarı. Lütfen bölgeden uzak durun. Olay yeri güvenli olarak değerlendirilmiyor” denildi.

Görgü tanıkları, bir kişinin adliye binasına girdiğini ve sırt çantası fırlatmasının ardından patlamanın meydana geldiğini ifade etti.

2 KİŞİ YARALANDI

ABD’nin California eyaletinde bulunan Santa Maria Adliyesi'nde meydana gelen patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Santa Barbara County Şerif Ofisi, patlamayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını belirterek, “Patlama kasıtlı olarak yerleştirilmiş bir el yapımı patlayıcıdan kaynaklandı” dedi.