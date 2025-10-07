ABD’de ambulans helikopter otoyola düştü: 3 kişi ağır yaralı
ABD’nin California eyaletine bağlı Sacramento kentinde hava ambulansı olarak görev yapan bir helikopter otoyola düştü. Kazada helikopterde bulunan 3 kişi ağır yaralandı. Otoyol trafiğe kapatılırken, yaralı mürettebat hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
ABD’nin California eyaletinde hava ambulansı olarak görev yapan bir helikopterin otoyola düştüğü bildirildi.
ABD’nin California eyaletine bağlı Sacramento kentinde ambulans helikopterin otoyola düşmesi sonucu helikopterdeki 3 kişi ağır yaralandı.
Sacramento İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, helikopterin yerel saatle 19.00 sıralarında düştüğü kaydedildi. Kaza sonrası otoyolun doğu yönünün trafiğe kapatıldığını aktaran yetkililer, 3 mürettebatın da hastaneye ağır yaralı olarak kaldırıldığını belirtti.