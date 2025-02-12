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ABD’de askeri uçak San Diego Körfezi’ne düştü

ABD’de donanmaya ait savaş uçağı, San Diego Körfezi’ne düştü. Uçaktaki iki pilot kaza öncesi kendilerini fırlatarak kazadan sağ kurtuldu.

Güncel
  • 12.02.2025 23:48
  • Giriş: 12.02.2025 23:48
  • Güncelleme: 12.02.2025 23:50
Kaynak: İHA
ABD’de askeri uçak San Diego Körfezi’ne düştü
İHA


ABD’nin California eyaletinde donanmaya ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı San Diego Körfezine düştü. Uçaktaki iki pilot kaza öncesi kendilerini fırlatarak kazadan sağ kurtuldu.

ABD Sahil Güvenliği, pilotların suya düştükten sadece bir dakika sonra kurtarıldığını bildirerek, bir balıkçı teknesinin pilotları sudan çıkararak, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Hava ve Deniz Operasyonları’na ait tekneye taşıdığını aktardı. 
Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, soruşturma devam ediyor.

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