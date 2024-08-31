ABD’de Batı Nil Virüsü nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

ABD’de insanlara sivrisinek ısırıklarıyla bulaşan Batı Nil Virüsü (WNV) nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD’nin New Jersey eyaleti sağlık yetkilileri, WNV nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Wisconsin eyaletinden Perşembe günü yapılan açıklamada ise 2 kişinin WNV sebebiyle öldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Wisconsin'de her yıl ortalama 18 WNV vakası bildirildiğini ve virüsün bu yıl sivrisineklerde, hayvanlarda ve kanlarında Batı Nil Virüsü pozitif çıkan sağlıklı kan bağışçılarında tespit edildiğine dikkat çekildi.

33 EYALETTE BU YIL 289 VAKA TESPİT EDİLDİ

Illinois eyaletinde son yedi günde üç kişinin test sonucu pozitif çıktı, yerel yetkililer testi pozitif çıkan bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre 33 eyalette 2024'te 289 WNV vakası kaydedildi.