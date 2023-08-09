ABD’de bir araç evin ikinci katına daldı

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde bir araç evin ikinci katına daldı. Yetkililer sürücünün kasıtlı olarak eve doğru sürdüğünü açıkladı.

Lewistown’da 6 Ağustos günü bir sürücü, aracını kasıtlı olarak iki katlı bir eve doğru sürdü ancak araç, evin sol tarafında yerde bulunan menfeze çarptıktan sonra evin ikinci katına daldı.

Aracın bulunduğu yerden çıkarılmasına yönelik çalışmalarına katılan Junction Yangından Korunma şirketi yetkilileri faaliyetlere polis, çekiciler ve itfaiye ekiplerinin de destek verdiğini ifade etti.

Olay sonrasında araçtan hafif yaralı çıkan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

Polis, evdekilerin yaralanmadığı ancak sürücü hakkında dava açılacağını kaydetti.