ABD’de bir helikopter Hudson Nehri'ne düştü
ABD’nin New York kentinde helikopter düştü. New York Polis Departmanı (NYPD), helikopterin Hudson Nehri'ne düştüğünü belirterek, olay yerine acil durum ekipleri sevk edildiğini aktardı.
Kaynak: AA
New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopterin düştüğü bildirildi.
New York Polis Departmanı, kazayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamada, Hudson Nehri'ne bir helikopter düştüğü, kaza nedeniyle bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.
Kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
ABD basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.