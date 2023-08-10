ABD’de bir yolcu köpeğini havalimanında terk etti

ABD’nin Pittsburgh Havalimanı’nda bir kadın yolcu, köpeğini havalimanında bir bebek arabasında terk ederek uçağa bindi. Köpek koruma altına alındı, yolcu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Pennsylvania eyaletindeki Pittsburgh Havalimanı’nı polisi olayla ilgili 4 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, bir kadın yolcunun uçağa binmeden önce köpeğini yanında götürmek istediği ancak görevliler tarafından yolcuya köpeğin özel taşıma kafesinde uçağa alınması gerektiği söylendi. Fransız Bulldog cinsi köpeği havalimanında bir pusete koyan kadın, uçağa binerek yolculuğuna devam etti.

Köpeği pusette bulan polis, “Görevliler, hayvanın üzerinde bir mikroçip bulabildi ancak sahibine ulaşma girişimleri başarısız oldu. Müfettişler, köpeğin sahibine havayolu yetkilileri tarafından köpeğin uçabilmesi için bir köpek taşıma kafesine yerleştirilmesi gerektiğinin söylenildiğini öğrendi. Soruşturma, sahibinin daha sonra köpeği kısa süreli park yeri yakınında terk ettiğini ve uçağa binmeye devam ettiğini ortaya çıkardı.

Polis, köpeği güvenli bir şekilde teslim etmesi için eyalet köpek bekçisiyle temasa geçti. Görevli köpek bekçisi tarafından hayvan sahibine karşı 'terk etme' suç duyurusunda bulunulması bekleniyor” açıklamasını yaptı.