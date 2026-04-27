ABD’de doğumla kazanılan vatandaşlık tartışması gündemde: Anketler ne diyor?

ABD’de doğumla vatandaşlık hakkı yeniden tartışma konusu. Reuters’ın aktardığına göre, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Donald Trump’ın bu hakkı sınırlandırmaya yönelik girişimi hakkında karar vermeye hazırlandığı süreçte yapılan anketler, kamuoyunun büyük ölçüde bu değişikliğe karşı olduğunu gösteriyor.

15-20 Nisan tarihleri arasında yapılan Reuters/Ipsos anketine göre, Amerikalıların yüzde 64’ü ülkede doğan herkesin otomatik olarak vatandaşlık hakkı elde etmesini desteklerken, yüzde 32’si bu hakkın kaldırılmasını savunuyor.

Ancak bu konuda görüşler parti çizgilerine göre keskin biçimde ayrışıyor. Demokratların yalnızca yüzde 9’u doğumla vatandaşlık hakkının kaldırılmasını desteklerken, Cumhuriyetçiler arasında bu oran yüzde 62’ye çıkıyor.

TRUMP LEHİNE KARAR ÇIKMA OLASILIĞI DÜŞÜK

Trump’ın Ocak 2025’te imzaladığı başkanlık kararnamesiyle gündeme gelen düzenleme, şu anda mahkemede itiraz sürecinde. ABD Yüksek Mahkemesi’nin Haziran ayı sonuna kadar karar vermesi bekleniyor. 6’ya 3 muhafazakâr çoğunluğa sahip mahkemenin, sözlü duruşmalardaki eğilimlere bakıldığında Trump lehine karar verme olasılığının düşük olduğu değerlendiriliyor.

Söz konusu dava, yalnızca göçmenlik politikalarını değil, aynı zamanda ABD’de temel haklar ve anayasal düzen tartışmalarını da doğrudan etkileyebilecek nitelikte.

Öte yandan aynı anket, ülkede farklı başlıklarda da derin bir kutuplaşmaya işaret ediyor. Trans bireylerin spor faaliyetlerine katılımı ve seçimlerde posta yoluyla kullanılan oyların sayımı gibi konularda kamuoyunun farklı yönlere bölündüğü görülüyor.

Yüksek Mahkeme’nin önümüzdeki dönemde bu başlıklarda vereceği kararların, hem Trump’ın siyasi mirası hem de yaklaşan ara seçimler açısından belirleyici olması bekleniyor.