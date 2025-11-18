ABD’de Dünya Kupası krizi: Trump ile FIFA arasında sert tartışma

FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesi en kritik sorunlardan biri olan ABD konsolosluklarındaki uzun vize randevusu süreleri için Beyaz Saray’dan önemli bir taviz kopardı. ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Kupası bileti olan taraftarlara yurt dışındaki ABD konsolosluklarında hızlandırılmış vize randevusu tanınacağını duyurdu.

Ancak bu diplomatik jestin ömrü kısa sürdü. Trump, aynı basın toplantısında Seattle ve Los Angeles gibi ev sahibi şehirlerin, “güvenlik sorunları” nedeniyle turnuvadaki maçlarını kaybedebileceğini söyledi.

The Athletic'ten Adam Crafton'ın haberine göre, Oval Ofis’te FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile birlikte konuşan Trump, yalnızca vize kolaylığı açıklamakla kalmadı; Meksika’ya yönelik “hava saldırısı” ihtimaline bile değindi.

VİZE RANDEVULARI İÇİN ‘FIFA PASS’ SİSTEMİ

FIFA’nın uzun süredir zorlandığı konu, ABD’nin pek çok ülkeye uyguladığı vize sistemi ve özellikle konsolosluklardaki aylar süren randevu bekleme süreleriydi. Örneğin: Bogota (Kolombiya): 11 ay, Quito (Ekvador): 9,5 ay, Kazablanka (Fas): 6,5 ay

Dışişleri Bakanı Rubio, yeni sistemle Dünya Kupası bileti olan taraftarlara 6-8 hafta içinde randevu sağlanacağını söyledi. Ancak “Bilet vize değildir, ABD’ye giriş garantisi sağlamaz” uyarısını da ekledi.

Süreç hızlansa da tüm başvuranlara aynı güvenlik taraması, mülakat ve kontrol gerekliliklerinin uygulanacağı belirtildi.

TRUMP: GÜVENLİK SAĞLAYAMAZSA MAÇLARI TAŞIRIZ

Toplantı sırasında Trump’a, Seattle’ın yeni belediye başkanı hakkında ne düşündüğü soruldu. Trump’ın yanıtı sertti: “Los Angeles’ın belediye başkanı beceriksiz… Eğer en ufak bir sorun çıkacağını hissedersek Gianni’ye maçı başka bir şehre taşımasını söylerim. Seattle’ın liberal, komünist bir belediye başkanı var… Güvenlik garanti değilse o maç orada oynanmaz.”

Infantino ise diplomatik bir dille karşılık verdi: “Güvenlik Dünya Kupası’nın bir numaralı şartıdır. ABD’ye güven yüksek; iki milyon bilet neredeyse tükendi. Güvenliği sağlamak hükümetle ortak sorumluluğumuz.”

Trump, olası bir taşınma kararının ne zaman alınacağı sorusuna ise eyalet yönetimlerini açıkça tehdit eden bir yanıt verdi: “Valiler ve belediye başkanları düzgün davranacak. Bir sorun hissedersek 24 saat içinde Ulusal Muhafızları gönderirim. Kimse turnuvayı tehlikeye atamaz.”“Meksika’ya hava saldırısı düzenler misiniz?” sorusuna: “Gerekirse evet”

Basın toplantısının en çarpıcı anı, Trump’ın Meksika’ya yönelik olası askeri operasyon ihtimali üzerine konuşmasıydı. “Uyuşturucu trafiğini durdurmak için Meksika’ya saldırı düzenlemek? Benim için sorun değil. Gerekirse yaparız. Tüm uyuşturucu baronlarının adreslerini biliyoruz.” Trump, Meksika’nın bu konuda kendisini memnun etmediğini söyleyerek sözlerini sert biçimde tamamladı: “Mutsuzum. Çok mutsuzum. Bu bir savaş.”

TRUMP, DÜNYA KUPASI’NDA ‘BARIŞ ÖDÜLÜ’ ALACAK

FIFA kısa süre önce, 5 Aralık’ta Washington’da düzenlenecek kura çekiminde ilk kez verilecek “FIFA Barış Ödülü”nü Gianni Infantino’nun Trump’a takdim edeceğini duyurmuştu.

Ödülün amacı, “dünyada barışı ve birliği teşvik eden kişileri onurlandırmak” olarak açıklanmıştı. 2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde 11 Haziran’da başlayacak.