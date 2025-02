ABD’de etkili olan fırtınada ölü sayısı 18’e yükseldi

ABD’nin bazı eyaletlerinde etkisini sürdüren fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükseldi.

ABD’nin Kentucky, Tennessee, Virginia ve Georgia eyaletlerini vuran fırtınası etkisini sürdürüyor. Kentucky Valisi Andy Beshear sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evsiz olduğu tespit edilen 2 kişinin hipotermi sonucu hayatını kaybettiğini, fırtına nedeniyle eyaletteki toplam can kaybının 14’e yükseldiğini belirtti.

Batı Virginia’da ise hafta sonunda meydana gelen sel sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği doğrulandı. Georgia’da da cumartesi günü fırtına nedeniyle ağacın evin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitiren 1 kişiyle birlikte ülke genelinde fırtınadan kaynaklanan toplam can kaybı 18’e yükseldi. Diğer eyaletlerde maddi hasar meydana gelirken, can kaybı bildirilmedi.

ABD’nin geniş kesiminde dondurucu soğukların hafta sonuna kadar 60 milyondan fazla Amerikalıyı etkilemesi bekleniyor.