ABD’de fırtına ve şiddetli yağış: New York’ta metro istasyonlarını su bastı

ABD’nin doğu yakasını vuran fırtına ve şiddetli yağış sonucu acil durum ilan edilen New York’ta yollar göle döndü, metro istasyonlarını su bastı. Maryland eyaletinde ise sel suyuna kapılan 1 çocuk hayatını kaybetti.

ABD’nin doğu kesiminde şiddetli fırtına ve sağanak etkili oldu. New York ve çevresindeki bölgelerde cadde ve sokaklar göle döndü, metro istasyonları sular altında kaldı. Newark, LaGuardia ve John F. Kennedy havalimanlarında yüzlerce uçuş iptal edildi veya ertelendi. New York Belediye Başkanı Eric Adams, şiddetli yağış ve sel nedeniyle yerel saatle 08.00’e kadar acil durum ilan edildiğini duyurdu. Adams, bodrum kattaki dairelerde yaşayanları daha yüksek yerlere çıkmaları konusunda uyardı.

Maryland eyaletinde ise Carroll County itfaiyesinden yapılan açıklamada, bir apartmanın yanında sel sularına kapılarak mahsur kalan bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. 50 personelin yağmur suyu kanalına sıkışan çocuğu kurtarmak için yaklaşık 1 saat çaba harcadığı, çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiği aktarıldı.