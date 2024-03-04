ABD’de gizli belgeleri sızdıran Ulusal Hava Muhafızı hakkındaki suçlamaları kabul etti

ABD Savunma Bakanlığı’na ait birçok güncel konudaki gizli belgeleri sızdırdığı gerekçesiyle yargılanan Ulusal Hava Muhafızı Jack Teixeira, hakkındaki suçlamaları kabul etti.



ABD Savunma Bakanlığı’na ait birçok güncel konuda "hassas ve yüksek derecede gizli materyaller içeren” belgeleri sızdırdığı gerekçesiyle yargılanan 22 yaşındaki Ulusal Hava Muhafızı Jack Teixeira, suçlu bulundu.

Teixeira, Massachusetts eyaletinde yer alan Boston kentinde çıkarıldığı Federal Mahkemede kendisine yöneltilen ulusal savunma bilgilerini kasıtlı olarak saklamak ve iletmekle ilgili altı suçlamayı kabul etti. Savcılar, düzinelerce gizli belgeyi internette yayınlayan Teixeira hakkında 16 yıl 8 ay hapis ve 50 bin dolar para cezası talep etti.

GİZLİ BELGE SIZINTISI



ABD’li yetkililer, sızdırılan belgelerin ilk olarak geçtiğimiz sene şubat ve mart aylarında sosyal medya platformları Discord ve Telegram üzerinden paylaşıldığını ancak yeni fark edildiğini ifade etmiş, sızıntı hakkındaki soruşturma kapsamında Savunma Bakanlığı içindeki potansiyel suçluların da mercek altında olduğunu belirtmişti. Belgelerin ABD istihbarat sistemine erişim sağlayan biri tarafından ele geçirilmiş ve sızdırılmış gibi göründüğünü aktaran yetkililer, bazı içeriklerin en yakın ABD istihbarat ortaklarıyla bile paylaşılmadığına dair işaretler olduğunu belirtmişti.

İnternete 7 Nisan’da sızdırılan belgeler arasında Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere Rusya merkezli paralı asker şirketi Wagner’in Afrika’daki operasyonları, İsrail’in Ukrayna’ya silah yardımı sağlama yolları, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Rusya ile bağları hakkında gizli belgeler olduğu görülmüştü.

Teixeira, Boston’daki Otis Hava Ulusal Muhafız Üssü’nde görev yapıyordu ve kıdemsiz olmasına rağmen çok gizli güvenlik iznine sahipti. Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz sene aralık ayında olayla ilgili 15 personeli disiplin kuruluna sevk etti. Soruşturma çerçevesinde yayınlanan bir raporda, personellerin Texiera’nın "istihbarat arama faaliyetlerinden" haberdar oldukları ve onu durdurmadıkları belirtildi.