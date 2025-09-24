ABD’de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ne yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

ABD’nin Teksas eyaletindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nde (ICE) tesisine açılan ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dallas polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, içinde gözaltı merkezi de bulunan ICE tesisine bitişikteki binadan ateş açıldı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Polis, silahlı saldırıyı düzenlediği düşünülen şüphelinin, kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmada kendini yaraladığını ve sonrasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Silahlı saldırıda kurşun isabet edenlerden ikisinin ICE merkezinde gözaltında bulunan göçmenler olduğu kaydedildi.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.

Noem, "Ayrıntılar henüz ortaya çıkmadı, ancak çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu doğrulayabiliriz" ifadesine yer verdi.

Öte yandan ICE yetkilileri ise ABD medyasına yaptığı açıklamada, saldırganın bir keskin nişancı olabileceğini kaydetti.