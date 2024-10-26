ABD’de hamburgerlerde ortaya çıkan koli basili sebebiyle 1 kişi öldü, 75 kişi hasta

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) ülkenin 13 eyaletinde fast food markasının ürettiği hamburgerlerde koli basili bakterisine rastlanmasıyla ilgili olarak, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Açıklamada, hastalanan kişi sayısının 75'e yükseldiği belirtilerek, 22 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında hamburgerlerde kullanılan soğan dilimlerinin kullanılmasının durdurulduğu ve durumun gözlemlendiği açıklandı.

KOLİ BASİLİ BAKTERİSİ NEDİR?

İnsanlar ve hayvanların bağırsaklarında bulunan koli basili bakterisi, genellikle zararsız olsa da bazı türleri gıda zehirlenmesine, idrar yolu ve kan dolaşımı enfeksiyonuna yol açabiliyor.